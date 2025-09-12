Meteo, Italia divisa tra acquazzoni e sole nel weekend

Al centrosud ci saranno temperature da piena estate

ROMA – Prosegue il periodo altalenante con l’Italia divisa tra improvvisi acquazzoni e la rimonta dell’anticiclone: queste fasi tipiche delle settimane di passaggio tra una stagione e l’altra ci terranno compagnia anche nel prossimo fine settimana.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma vivremo ancora giornate alquanto dinamiche e movimentate; già nel corso di venerdì 12 settembre potranno scoppiare dei temporali in particolare al Nord Est, mentre sul resto dell’Italia potremo godere di ampi spazi soleggiati.

“Questa dicotomia – precisa Gussoni – la ritroveremo anche in avvio del weekend, specie nella giornata di sabato 13 settembre quando un fronte instabile pilotato da un più vasto ciclone presente sul centro Europa scatenerà forti rovesci temporaleschi sulle regioni del Nord e sull’alta Toscana tra il pomeriggio e la sera. Domenica invece l’alta pressione riuscirà a rafforzarsi maggiormente sul bacino del Mediterraneo regalando una bellissima giornata di fine estate su tutta l’Italia con tanto sole e temperature massime fin verso i 28-30°C al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori”.

Per Gussoni “sembra di essere ancora in piena estate: sole, caldo e abiti leggeri come se fosse fine agosto”. L’invito del meteorologo è di non cedere all’abitudine a temperature “anomale che diventano ‘la nuova normalità'”.

“Proprio l’abitudine ci fa abbassare la guardia. Abbiamo già visto – continua l’esperto – anche nell’ultimo periodo che temperature più alte non significano solo “più caldo”. Con il calore in eccesso, aumenta anche l’evaporazione dell’acqua dai mari. Questo vuol dire che c’è più umidità nell’aria, più energia in circolo. E quando questa energia si scarica, lo fa spesso in modo violento: con grandinate improvvise, nubifragi e temporali estremi”.

Nel dettaglio

Venerdì 12. Al Nord: piogge su Triveneto e alpi centrali. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. –

Sabato 13. Al Nord: maltempo dal pomeriggio a partire dal Nordovest verso il Nordest in nottata. Al Centro: bel tempo. Piogge in Toscana in serata. Al Sud: bel tempo.

Domenica 14. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: molte nubi. Al Sud: bel tempo. Tendenza: anticiclone in rinforzo sull’Italia, stabile e soleggiato. Locali piogge su Triveneto martedì 16.

