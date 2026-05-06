Le previsioni

ROMA – Ancora due-tre giorni di maltempo al Centro-Nord, poi il tempo dovrebbe migliorare con sole ovunque nel weekend e il Sud che vivrà un vero e proprio anticipo d’estate. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui all’origine delle avverse condizioni meteo c’è lo scontro tra l’aria che accompagna una perturbazione atlantica e un massiccio flusso di vapore acqueo in risalita dal Mar Mediterraneo e, ancor prima, dal Nordafrica.

“A differenza dei mesi invernali, quando il vapore a disposizione dell’atmosfera è minore a causa delle basse temperature – spiega Tedici – adesso ci troviamo di fronte a un vero e proprio mix esplosivo: i primi caldi flussi subtropicali si stanno scontrando violentemente con correnti fredde di origine polare ancora piuttosto rigide”.

Le prossime 48-72 ore, secondo il meteorologo, “richiederanno la massima attenzione al Centro-Nord per il rischio idrogeologico e di allagamenti locali”. Colpite oggi dalle piogge, anche a carattere torrenziale, saranno Liguria e Toscana, ma i fenomeni più intensi, anche sotto forma di rovesci e temporali, colpiranno almeno fino al pomeriggio-sera di oggi anche la Lombardia settentrionale e il Friuli, estendendosi poi “a macchia di leopardo” su buona parte del Centro-Nord.

Dopo una temporanea attenuazione giovedì, con qualche rovescio insisterà ancora sulle regioni del Centro e sul Nord-Est, venerdì arriverà una nuova passata di piogge diffuse, concentrata in particolar modo sulle regioni centrali, quelle che presenteranno il maggior rischio di allagamenti a causa dei terreni ormai saturi d’acqua.

Le prime indicazioni per il weekend fanno intravedere la prima, vera “fiammata africana” della stagione al Sud. Le temperature subiranno una netta impennata, raggiungendo picchi da piena estate di 32-34°C, specialmente in Sicilia.

Nel dettaglio: – Mercoledì 6. Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali forti alternati a schiarite. Al Centro: instabile con rovesci sparsi, anche intensi. Al Sud: nuvoloso, ma mite. – Giovedì 7. Al Nord: instabile tra rovesci e schiarite. Al Centro: instabile tra rovesci e schiarite. Al Sud: tra nubi e spazi di sole. Più caldo. – Venerdì 8. Al Nord: variabile. Al Centro: nuove piogge. Al Sud: variabile. Più caldo. Tendenza: weekend tra sole e qualche isolato scroscio in montagna. Molto caldo all’estremo Sud.