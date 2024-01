Meteo, Italia nella morsa del freddo: arriva l’aria artica dal Nord Europa

Temperature in sensibile calo. Attese anche le piogge

ROMA – È arrivato il freddo in Italia. Una massa d’aria artica, in discesa dalle zone nord orientali europee e stazionaria da giorni tra Scandinavia, Polonia e Bielorussia, si è spostata verso Sud-Est colpendo in modo intenso la zona del Mar Nero, l’area carpatico danubiana e marginalmente anche il nostro Paese.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Il calo sensibile delle temperature dipende dall’espansione del gelo bielorusso: il nucleo artico interessa con valori siberiani Russia e Ucraina, ma la sua area marginale sta causando un calo di almeno 5-6 gradi anche in Italia. Nelle prossime ore si registrerà una ulteriore diminuzione di 2-4 gradi, con le massime su valori pienamente invernali. Sono in arrivo delle precipitazioni abbastanza intense verso il Centro-Sud fino a venerdì, nelle prossime ore piogge previste in Sardegna e Sicilia e su medio e basso versante tirrenico.

L’11 gennaio precipitazioni sulle stesse zone e oltre i 700 metri neve fresca sugli Appennini. Da venerdì il piccolo ciclone si sposterà ancora più verso Est e lascerà l’Italia, favorendo un graduale miglioramento: il meteo migliorerà, ma resterà freddo.