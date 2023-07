Meteo, Italia spaccata in due: temporali al Nord e gran caldo al Sud

Cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni

ROMA – Oggi ancora temporali a tratti molto forti al nord poi l’arrivo di un nuovo anticiclone porterà una nuova potente ondata di caldo che farà segnare temperature record su tutta l’Italia. È questa l’analisi di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it

“Nella giornata odierna – afferma – la coda di una perturbazione atlantica riuscirà a raggiungere il Nord. Le precipitazioni, a macchia di leopardo, potranno provocare intense grandinate e raffiche di vento anche a oltre 100 km/h. Sul resto d’Italia temperarure roventi: in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna i valori massimi supereranno i 40°C”.

Dopo questa passata temporalesca la pressione tornerà ad aumentare e sarà ancora l’anticiclone africano a dominare la scena meteorologica su tutta l’Italia. Da domenica, con l’arrivo del nuovo anticiclone farà ancora più caldo. Sono previsti 38-39°C in Toscana e Lazio (Firenze e a Roma) e oltre i 42°C in Sardegna. Ma non è finita qui. Nei primi 3-4 giorni della prossima settimana l’anticiclone raggiungerà la massima potenza di calore.

Per alcune città potrebbero cadere degli storici record di caldo, come a Roma. I dati attuali prevedono una temperatura massima di 43°C nella capitale (il record è di 40°C), 42 a Firenze, 41 a Bologna, 38-40°C sulla Pianura Padana, lungo le coste adriatiche, e fino a 47-48°C in Sardegna. Come sempre oltre al caldo intenso diurno si dovrà fare i conti pure con l’afa che renderà insopportabili le notti di molti italiani.

Nel dettaglio – Giovedì 13. Al nord: temporali sparsi, ma forti al mattino, poi più sole. Meno caldo. Al centro: soleggiato e un po’ meno caldo. Al sud: sole e caldo intenso. – Venerdì 14. Al nord: ultimi temporali al Nordovest, sole altrove. Al centro: bel tempo e clima caldo. Al sud: tutto sole e clima caldissimo. – Sabato 15. Al nord: cielo sereno e temperature in aumento. Al centro: soleggiato con caldo in aumento. Al sud: sole e caldo intenso.