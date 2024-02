Meteo, lasciate i cappotti a casa: sarà un San Valentino primaverile

L'anticiclone porterà un clima soleggiato almeno fino a giovedì

ROMA – Ultime piogge fino a domani, poi da mercoledì, giorno di San Valentino, sarà protagonista l’alta pressione, con l’anticiclone che porterà un clima primaverile almeno fino a giovedì. Queste le previsioni per i prossimi giorni di Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’. “L’allontanamento del vortice ciclonico – sottolinea – provocherà ancora delle precipitazioni su alcune regioni. Le piogge, più irregolari e meno intense rispetto al weekend, interesseranno oggi maggiormente il basso Tirreno e la Puglia e nel pomeriggio di martedì il Sud peninsulare. Sul resto delle regioni tornerà il bel tempo e un clima piuttosto piacevole.

Si annunciano giornate soleggiate – spiega Sanò – anche mercoledì (san Valentino) e giovedì. Da venerdì invece la pressione tornerà a diminuire provocando maggiori annuvolamenti”. Grazie alla rimonta dell’anticiclone, che come spesso è accaduto in questo inverno, avrà caratteristiche sub-tropicali, rileva ancora, “le temperature non potranno far altro che aumentare decisamente di giorno. Su gran parte d’Italia, infatti, i valori termici diurni potranno salire fin oltre i 14 gradi e sfiorare ancora i 20°C sulle Isole Maggiori. Le grandi città italiane, come Milano, Roma, ma anche Firenze, Bologna e Torino si preparano a vivere giornate con picchi termici i 15-17°C. Almeno fino a fine mese le temperature continueranno a rimanere sopra la media del periodo. Da segnalare soltanto il calo termico atteso di notte, soprattutto al Nord quando i valori scenderanno fino a sfiorare gli zero gradi sulle zone pianeggianti”.

Nel dettaglio: – Lunedì 12 – Al nord: cielo con nubi sparse, clima piacevole. Centro: qualche piovasco pomeridiano sulle Adriatiche. Sud: piogge sul basso Tirreno, sparse altrove. – Martedì 13 – Al nord: soleggiato con clima mite. Al centro: sole e caldo. Al sud: un po’ instabile solo nel pomeriggio, ma non in Sicilia. – Mercoledì 14 -. Al nord: tutto sole e clima gradevole. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: bel tempo. Tendenza: tempo stabile e senza piogge fino a venerdì.