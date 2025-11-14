Meteo, dove pioverà in Italia: atteso il calo delle temperature

Da giovedì cambia tutto

ROMA – Piogge al Nord nel fine settimana e sole al Centro Sud, da giovedì 20 novembre temperatura in calo: è quanto indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

Dopo un periodo mite e soleggiato, sono in arrivo due perturbazioni. La prima è attesa sabato 15 novembre, con piogge in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia e dal pomeriggio anche su Triveneto e alta Toscana. Più soleggiato invece sul resto del Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori con temperatura in leggero aumento a causa del rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

“A Palermo e Cagliari – si legge nella nota – si potranno toccare i 24-25°C durante le ore centrali della giornata. La seconda perturbazione è prevista per domenica 16 novembre, con piogge a partire dalle regioni del Nord e la dalla Toscana. Piogge molto intense possibili su Friuli Venezia Giulia, Liguria e Versilia.

Da martedì 18 novembre alla prossima settimana ancora piogge, “anche intense”, su gran parte del Centro-Sud e da giovedì 20 è atteso un calo delle temperature per l’irruzione di aria di origine polare Nel dettaglio: – Venerdì 14: al Nord nubi, piogge al Nordovest e piogge in serata, isolate o foschie nei fondovalle; al Sud soleggiato e mite. – Sabato 15: al Nord piogge sparse a Ovest, nubi altrove al Centro piogge all’alta Toscana; Sud: soleggiato e mite.