Meteo: nuvole e piogge al Nord, clima stabile e soleggiato al Sud

Cosa accadrà nei prossimi giorni

ROMA – Nuvole e qualche pioggia al Nord, condizioni più variabili al Centro e tempo stabile al Sud. È questo, in sintesi, il quadro meteorologico sull’Italia per i prossimi giorni secondo le previsioni diffuse da iLMeteo.it.

La giornata di martedì 13 gennaio sarà caratterizzata al Nord da un cielo molto nuvoloso, a tratti coperto, con precipitazioni attese in particolare sulla Liguria. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Al Centro la situazione sarà simile, con cieli spesso coperti sulla Toscana, dove sono previste piogge sui settori più settentrionali, mentre altrove prevarranno nubi compatte.

Decisamente diverso il contesto al Sud, dove il tempo si manterrà stabile e soleggiato: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con venti settentrionali.

Mercoledì 14 gennaio vedrà ancora condizioni asciutte al Nord, ma con cieli molto nuvolosi o coperti su Piemonte e Lombardia, accompagnati da venti di scirocco. Al Centro persisteranno le nubi, soprattutto su Toscana, Lazio e Umbria, con piogge deboli limitate all’alta Toscana e tempo asciutto altrove. Al Sud continuerà a dominare il bel tempo, con cieli sereni o al più lievemente velati su tutte le regioni.

Giovedì 15 gennaio il quadro meteorologico tenderà a peggiorare ulteriormente al Nord, dove il cielo diventerà via via coperto ovunque, con la possibilità di pioviggini irregolari su Liguria e Piemonte.

Al Centro la giornata sarà caratterizzata da nubi diffuse, con locali episodi di pioviggine lungo le coste della Toscana meridionale. Al Sud, infine, il tempo resterà nel complesso asciutto, seppur con una maggiore presenza di nubi irregolari dall’alba fino a sera, accompagnate da venti dai quadranti meridionali.

Un inizio di settimana dunque segnato da una netta divisione tra Nord e Sud del Paese, con l’alta pressione che continuerà a garantire condizioni più stabili sulle regioni meridionali.