Meteo, la perturbazione verso Sud si scontra con il bel tempo

Cosa accadrà nei prossimi giorni

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani.

Le previsioni per domani

L’alta pressione avanza verso l’Italia, ma in questa giornata un veloce impulso perturbato interesserà il Nord per poi scendere verso il Centro-Sud montuoso, interessando localmente anche le coste adriatiche. Su questi settori non si escludono temporali anche di forte intensità e locali grandinate. Sul resto del Paese avremo un tempo sempre stabile e soleggiato.

Clima caldo. Nelle ore notturne e fino alle 8 di mercoledì; ultime residue piogge sui monti di Lazio, Campania e Basilicata, tempo stabile altrove.

Martedì 27 maggio

Nord: Mattino instabile; ci saranno rovesci e temporali su molte regioni. Migliorerà nel corso del pomeriggio, ma non sulle Alpi. Centro: Giornata caratterizzata da un cielo molto nuvoloso e dall’arrivo di qualche precipitazione temporalesca sugli Appennini. Clima caldo

Sud: Giornata con un tempo asciutto e soleggiato, il cielo si potrà vedere poco o a tratti irregolarmente nuvoloso. Temperature in aumento.

Mercoledì 28 maggio

Nord: Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e clima più caldo. Da segnalare temporali pomeridiani sui settori alpini. Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Temperature fino a 28 gradi. Sud: Giornata che trascorrerà con più nubi soltanto sui rilievi della Calabria, altrove avremo un cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso.

Giovedì 29 maggio

Nord: Giornata che trascorrerà con un clima estivo e un cielo sereno o con più nubi soltanto sul Triveneto. Picchi termici fino a 28 gradi. Centro: Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo.

Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime fino a 29 30 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo sarà spesso sereno o solo su Campania e Calabria molto nuvoloso.