Meteo, precipitazioni e tempo instabile: cosa accadrà in Sicilia

Le previsioni degli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Ciclone africano sul basso Mar Ionio. La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile sulla Calabria ionica dove ci saranno precipitazioni sparse, localmente moderate. Molte nubi sul resto del Sud e in Sicilia, ma con rare o nulle precipitazioni. Al Nord la nuvolosità sarà in graduale aumento fino a cielo anche coperto dal pomeriggio e poi sera. Tempo più soleggiato al Centro.

Le previsioni meteo fino alle 24 di oggi

Cosa accadrà domani in Sicilia

Perturbazione atlantica, il tempo peggiora rapidamente a partire dalle regioni settentrionali. Giornata con tempo in peggioramento al Nord a partire da ovest verso est. Attese precipitazioni forti sui settori montuosi del Piemonte, poi sul centro-levante ligure e in Lombardia. Nel corso delle ore pomeridiane e poi in serata peggiora anche al Nordest e sulla Toscana; piogge sulla Sicilia ionica.

Le previsioni dei prossimi giorni

Lunedì 20 ottobre. Nord: giornata che vedra’ un peggioramento del tempo con piogge anche forti che dai settori occidentali si porteranno verso quelli orientali. Centro: Giornata che vedra’ un generale aumento della nuvolosita’, anche con qualche pioggia in arrivo sulla Toscana settentrionale. Venti da sud. Sud: In questa giornata ci sara’ una diffusa nuvolosita’, più compatta in Sicilia dove ci saranno delle precipitazioni irregolari. Venti deboli.

Martedì 21 ottobre. Nord: la giornata trascorrerà con un tempo instabile su Lombardia, Nordest e Liguria di levante con piogge sparse, molte nubi altrove. Centro: Giornata che vedra’ il passaggio di una perturbazione atlantica che distribuira’ piogge su molte regioni. Calo termico e venti meridionali. Sud: In questa giornata il cielo sara’ irregolarmente nuvoloso dappertutto. Verso sera arriveranno piogge o temporali forti in Campania.

Mercoledì 22 ottobre. Nord: giornata con cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Ci saranno ancora delle piogge sull’arco alpino, locali nebbie in pianura. Centro: Giornata con un tempo spiccatamente instabile; nubi, piogge e schiarite si alterneranno su gran parte delle regioni. Venti meridionali. Sud: Giornata con cielo molto nuvoloso. Sono attesi rovesci o temporali sulle coste tirreniche peninsulari, saranno meno probabili altrove.