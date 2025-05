Meteo, preparate la crema solare: arriva la prima ondata di calore

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Ultimi forti temporali poi anticipo d’estate con 30°C previsti a Roma e Milano. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un miglioramento in arrivo grazie “ad una robusta spallata verso est dell’Anticiclone delle Azzorre”.

Nelle prossime sono previsti ancora temporali che, dopo aver colpito il Nord-Ovest, sono previsti in spostamento verso il Nord-Est e le regioni centrali. Da mercoledì e ancora di più da giovedì, per l’esperto, scoppierà un “anticipo d’estate”: le giornate saranno più stabili e soleggiate (residui acquazzoni mercoledì sul settore orientale) e Roma e Milano saranno tra le città più calde con almeno 30°C.

Tra venerdì e domenica le temperature saliranno ancora in modo sensibile ovunque, soprattutto al Sud dove arriveremo a toccare anche i 35°C. “L’Anticiclone delle Azzorre – afferma Tedici – lascerà spazio all’anticiclone africano: nel weekend aumenterà anche l’afa, ma arriverà anche un peggioramento al Nord tra domenica 1 e lunedì 2 giugno con nuovi acquazzoni e anche temporali localmente forti, ma per ora limitati alle zone alpine e localmente a quelle prealpine”.

“Da metà della prossima settimana – conclude – le temperature potrebbero salire fino a 10-12°C oltre la media non escludendo picchi di 40°C in Sardegna e Sicilia”. NEL DETTAGLIO Martedì 27. Al Nord: temporali forti con grandine. Al Centro: veloci rovesci temporaleschi. Al Sud: nubi irregolari, rare piogge. Mercoledì 28. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: stabile, caldo in aumento. Al Sud: stabile e ampiamente soleggiato. Giovedì 29. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: molte nubi e piovaschi sulle coste adriatiche, sole e caldo altrove. Al Sud: temporali pomeridiani sulle zone interne. Tendenza: sereno e sempre più caldo, qualche temporale sulle Alpi.