Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: caldo in Sicilia

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Previsti picchi di trenta gradi in Sicilia.

Giovedì 13 marzo

Giornata che trascorrerà con precipitazioni sparse, ma diffuse, sui settori alpini, nubi sparse in pianura. Peggiorerà in tarda serata. Centro: Tempo instabile, piovoso e anche temporalesco su Toscana, Umbria e Lazio. Non mancheranno schiarite, prevalenti sulle Adriatiche. Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Generale aumento termico; venti meridionali.

Venerdì 14 marzo

Nord: Giornata di maltempo diffuso su gran parte delle regioni. Nevicate copiose sulle Alpi. Meno piogge in Romagna e verso sera in Piemonte. Centro: Giornata piovosa, anche con temporali, su Toscana, Umbria e Lazio. Sul resto delle regioni ci saranno maggiori schiarite soleggiate. Sud: Tempo asciutto e spesso soleggiato, soprattutto in Sicilia. Venti forti di Scirocco e temperature massime in sensibile aumento.

Sabato 15 marzo

Nord: Giornata con condizioni piovose e localmente temporalesche su gran parte delle regioni, meno in Emilia Romagna e coste adriatiche. Centro: In questa giornata avremo una maggior probabilita’ di precipitazioni su Toscana, Umbria e alto Lazio, tempo pia’ soleggiato altrove. Sud: Giornata con cielo irregolarmente nuvoloso, meno nubi in Sicilia. Temperature massime estive sull’isola con picchi di 30°C.