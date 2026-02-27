Meteo, sarà un weekend con clima primaverile quasi ovunque

L'alta pressione blocca le perturbazioni, temperature di 10 gradi sopra la media

ROMA – Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo quasi ovunque, con un clima tipicamente primaverile. Tuttavia, ci sarà una piccola insidia al Nord-Ovest: tra domenica e lunedì torneranno delle piogge tra Piemonte e Liguria, in probabile estensione a Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’.

In una situazione atmosferica letteralmente dominata dall’alta pressione, con l’anticiclone africano che “blocca qualsiasi perturbazione” e fa salire le temperature fino a 10 gradi oltre la media del periodo, spiega Tedici, “le piogge al settentrione saranno una goccia in mezzo al mare e non scalfiranno il clima mite, ma avranno il grande merito di spazzare via per qualche giorno le fitte e insalubri nebbie della Val Padana, migliorando la qualità dell’aria”.

“Già da martedì – precisa Tedici – l’alta pressione si riprenderà, però, anche il Nord, facendoci rientrare a pieno titolo nella fase di tempo stabile ovunque, nubi basse lungo le coste del Centro-Nord, ritorno delle nebbie in pianura, sole e caldo anomalo in montagna, mari calmi e venti deboli”.

Il caldo anomalo, in particolare, ha fatto registrare 22 gradi all’ombra a Roma e ben 12 a Cortina d’Ampezzo. E non riguarda peraltro solo l’Italia: si registrano anomalie clamorose, fino a +15 gradi, tra Germania e Polonia, mentre il maltempo e le nevicate sono confinati all’estremo nord, tra Islanda, Isole Britanniche e Norvegia.”

Nel dettaglio

Venerdì 27. Al Nord: grigio in pianura per nebbie o nubi basse, sole e clima mite in montagna. Al Centro: bel tempo, nubi sparse sulle coste tirreniche. Al Sud: soleggiato e caldo anomalo.

Sabato 28. Al Nord: nubi in parziale aumento al Nord-Ovest, ancora nebbie ad est. Al Centro: tempo stabile, nubi basse in Toscana. Al Sud: sole e punte oltre i 20°C.

Domenica 29. Al Nord: piogge locali tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; schiarite ad est. Al Centro: nubi sparse, ma generalmente asciutto. Al Sud: splendido, stabile e primaverile.

Tendenza: da martedì ritorno prepotente dell’alta pressione anche al Nord. Prosegue la fase stabile, mite e “monotona” su tutta la Penisola.