Meteo, sarà un weekend con il sole, ma un’Epifania da battere i denti

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Sarà un weekend complessivamente ‘bello’ quello che si apre domani, ma si tratterà di una parentesi tra due perturbazioni. La prima porterà maltempo fino ad oggi, la seconda sarà in azione dall’Epifania, con neve al Nord e piogge sulle regioni centrali tirreniche.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’, nelle prossime ore il primo fronte, collegato ad una vasta area di bassa pressione polare centrata sul Mar Baltico, porterà precipitazioni tra Romagna, Marche, Toscana e Lazio per poi spingersi verso le restanti regioni del Centro e tra Campania e Basilicata. Nevicherà sull’Appennino a quote medie, fino ai 900-1100 metri, e al Nord in Valle D’Aosta.

Dalla sera il peggioramento investirà l’estremo Sud con rovesci sparsi, mentre migliorerà gradualmente altrove. La giornata di sabato sarà quasi ovunque all’insegna del sole, mentre la prima domenica del 2025 sarà nuvolosa fin dal mattino al Nord e sulla Toscana con qualche piovasco tra Liguria e Versilia, possibile anche in Pianura Padana. Dalla sera, però, ci colpirà la seconda perturbazione dell’anno: l’Epifania sarà quindi ventosa con correnti tese di Scirocco soprattutto sui nostri mari e lungo le coste tirreniche; ci saranno delle precipitazioni al Nord con neve sulle Alpi oltre i 1000 metri (qualche fiocco a bassa quota sul Piemonte meridionale) e piogge sparse sulle regioni centrali tirreniche.

Nel dettaglio: Venerdì 3. Al Nord: piogge in Emilia Romagna. Al Centro: peggiora con piogge sparse. Al Sud: peggiora in Campania con piogge. Sabato 4. Al Nord: possibili nebbie o nubi basse in pianura, altrimenti sole. Al Centro: nubi al mattino poi sole. Al Sud: ultimi rovesci su Calabria e Sicilia. Domenica 5. Al Nord: piogge in Liguria, nubi sparse altrove. Al Centro: nubi e piovaschi in Toscana, più sole altrove. Al Sud: bel tempo. Tendenza: Epifania con pioggia e neve a quote medie al Nord; venti forti ovunque.