Meteo, sarà una settimana con la pioggia protagonista

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Una settimana di pioggia con fenomeni anche intensi. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Una serie di perturbazioni atlantiche colpirà, infatti, in pieno l’Italia.

“Un fronte freddo proveniente dal Nord Atlantico – afferma -porterà piogge intense che continueranno per tutta la giornata di lunedì 14 aprile. Attenzione soprattutto a Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana: qui si rischiano piogge forti, con possibili allagamenti e frane nelle zone di montagna e collina”.

Nei giorni successivi sono in arrivo altre perturbazioni. Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 le regioni maggiormente esposte alle piogge alluvionali saranno Piemonte, Liguria, Lombardia, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. “Si stima – continua – che in poche ore potrebbero cadere fino ad oltre 300 mm d’acqua, l’equivalente di tutta la pioggia che solitamente cade in 3 mesi interi, concentrata però in poche ore”.

Il vento caldo di Scirocco che soffierà impetuoso su tutte le regioni favorirà inoltre un repentino aumento delle temperature.

Nel dettaglio: – Lunedì 14. Al Nord: maltempo via via più diffuso dal pomeriggio. Al Centro: piogge diffuse dal pomeriggio. Al Sud: piogge sparse, perlopiù deboli. – Martedì 15. Al Nord: diffusamente instabile. Al Centro: rovesci su Tirreniche e Sardegna. Al Sud: qualche pioggia in Campania. – Mercoledì 16. Al Nord: peggiora fortemente al Nordovest. Al Centro: fortemente instabile sul versante tirrenico e in Sardegna. Al Sud: spesso soleggiato. – Tendenza: ancora pioggia fino al weekend soprattutto al Centronord.