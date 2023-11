Isola spaccata tra sole e rovesci

PALERMO – Il meteo in Sicilia oggi, 24 novembre 2023, mostra un quadro variabile. Le previsioni indicano l’assenza di allerte meteorologiche, ma non mancheranno possibili rovesci o temporali in varie aree dell’Isola. Si prevedono precipitazioni sparse, in particolare nei settori meridionali e ionici, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento. Le temperature massime dovrebbero raggiungere i 18-19 gradi, con un ritorno ai valori stagionali dopo un periodo di caldo anomalo​​.

Meteo in Sicilia: il clima a Palermo

A Palermo, oggi si prevede un tempo prevalentemente soleggiato, con temperature oscillanti tra 12° e 19°. Queste condizioni meteorologiche offrono una giornata piacevole e in gran parte libera da precipitazioni, ideale per attività all’aperto​​.

Temperature nelle altre province

Le altre province siciliane mostrano un panorama termico variegato. A Messina, le temperature variano tra 13° e 19° sotto un cielo soleggiato. Agrigento, Caltanissetta, e Ragusa si trovano sotto un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che variano rispettivamente tra 12°-17°, 9°-14°, e 9°-14°. Catania e Siracusa godono di un clima prevalentemente soleggiato, con temperature tra 10°-21° e 13°-18°. Infine, Enna e Trapani registrano temperature più fresche, rispettivamente tra 8°-10° e 11°-19°, quest’ultima con previsioni di pioggia debole​​.

I mari intorno alla Sicilia mostrano una situazione variabile: il Mar Tirreno è poco mosso, mentre lo Ionio e il Canale di Sicilia sono mossi​​.



