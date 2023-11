Correnti secche determineranno un rapido rasserenamento in serata

PALERMO – Il meteo in Sicilia presenta un variabile quadro meteorologico, con correnti secche che determinano un rapido rasserenamento serale dopo una giornata caratterizzata da nuvolosità. Sul litorale tirrenico si alternano nubi sparse e schiarite per tutta la giornata, mentre il litorale ionico godrà di cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Anche il litorale meridionale esperirà una giornata maggiormente soleggiata, fatta eccezione per alcune nubi sparse al mattino. Le zone interne mostreranno un mix di nubi sparse e schiarite, con tendenza a un maggior rasserenamento verso sera. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, ruotando nel corso della giornata​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

A Palermo, il tempo oggi è caratterizzato da piogge deboli o assenti, con una temperatura massima di 18°C e una minima di 12°C. Al mattino sono previste deboli precipitazioni, con venti deboli o moderati da ovest. Nel pomeriggio la situazione rimarrà simile, mantenendo deboli precipitazioni e venti da ovest. La sera vedrà un miglioramento, senza precipitazioni e con venti deboli da sud-sudovest. Il sole sorge alle 07:05 e tramonta alle 16:44, mentre la luna sorge alle 18:20 e tramonta alle 09:16​​.

Temperature nelle altre province

In Sicilia, le temperature variano considerevolmente tra le diverse province. Ad Agrigento le temperature oscillano tra 6.9°C e 14.3°C, mentre a Caltanissetta si registrano valori tra 4.7°C e 9.7°C. Catania presenta temperature da 9.7°C a 15.4°C, e Enna da 4.5°C a 7.9°C. Messina gode di un clima più mite con temperature tra 11.3°C e 16°C. Ragusa ha temperature comprese tra 5.8°C e 11.5°C, Siracusa tra 8.8°C e 17.5°C, e Trapani tra 13°C e 15.4°C​​.



