Peculiarità della giornata è l'intensificazione di libeccio

Il meteo in Sicilia oggi, giovedì 30 novembre, si presenta con un clima prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le prime ore del mattino hanno visto temperature di 18°C a Palermo, 14°C a Siracusa, Trapani e Messina, 12°C a Catania e Agrigento, 11°C a Ragusa, e più fresche a 9°C a Caltanissetta ed Enna.

Una peculiarità di questa giornata è l’intensificazione di libeccio, che influenza notevolmente le condizioni marine: il Canale di Sicilia si presenta molto mosso, mentre il Mar Tirreno e lo Ionio al largo sono mossi, con acque più calme vicino alla costa.

Nel corso della giornata, il cielo rimane sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti soprattutto nelle zone interne e sui versanti rivolti a sud delle catene montuose. Le temperature sono in aumento, raggiungendo valori massimi fino a 23°C nella piana di Catania, nel Siracusano, e nel Palermitano. La serata si preannuncia con un cielo stellato su tutto il territorio regionale​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

Oggi a Palermo il cielo si presenta parzialmente nuvoloso. Le temperature oscillano tra una minima di 15.5°C e una massima di 23.4°C. Non sono previste precipitazioni, e i venti saranno deboli o moderati da SSW. La sera, si attende un cielo sereno, mantenendo la tendenza a condizioni atmosferiche stabili registrata fin dal mattino, quando la minima era di 14°C​​​​.

Temperature nelle altre province

Analizzando il meteo nelle altre province in Sicilia, la giornata si distingue per un aumento generale delle temperature. Agrigento vede una minima di 11.4°C e una massima di 20.2°C, mentre a Caltanissetta le temperature variano da 6.8°C a 18.3°C. Catania registra valori più elevati, con una minima di 10.3°C e una massima che tocca i 23.1°C. Enna, invece, segna le temperature più fresche, variando da 6°C a 15.5°C. A Messina, il termometro oscilla tra 12.4°C e 18.6°C, mentre a Ragusa va da 9.3°C a 18.4°C. Inoltre, Siracusa e Trapani segnano rispettivamente minime di 12°C e 13.3°C e massime di 22.6°C e 22.2°C.



