Troppo caldo in Sicilia, l’allerta incendi della Protezione civile: ecco dove

Palermo a rischio con altre città

PALERMO- Nelle prossime ore è prevista la vampata del gran caldo, in alcune zone della Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso con allerta rossa per incendi nelle province di Trapani, Palermo e Messina. Il tam tam dell’allarme è già partito. Si legge nella pagina Facebook del dipartimento della Protezione civile: “Domani 19/10/2023 pericolosità incendi ALTA su ME, PA, TP con dichiarata fase di ATTENZIONE RISCHIO INCENDI; pericolosità incendi MEDIA su AG, CT, RG con dichiarata fase di PREALLERTA RISCHIO INCENDI”.

L’avviso del Comune di Palermo

Una notizia che è rimbalzata sulle pagine del sito del Comune di Palermo: “La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n. 234 per rischio incendi, valido dalle ore 0.00 del 19 ottobre e per le successive 24 ore. Su Palermo è prevista allerta rossa”.

I consigli della Protezione civile

“Non avevo mai visto una recrudescenza così forte del caldo a questo punto della stagione – spiega il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina -. Stiamo cercando di fare il possibile per essere pronti a ogni eventualità, con vigili del fuoco e forestale. E’ necessario che tutti seguano i comportamenti corretti: massima vigilanza, segnalare i movimenti sospetti e stare molto attenti, evitando di bruciare le erbacce”.