Le previsioni

PALERMO – L’alta pressione che ci ha regalato giornate calde e soleggiate cede sotto un flusso di aria instabile di origine atlantica, dando il via a una settimana di temporali, temperature in calo soprattutto al nord e forti venti di scirocco al sud. E’ quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

Meteo, parla l’esperto

“Per molte regioni del Nord – afferma – questa settimana potrebbe risultare complessivamente più fredda rispetto a quanto osservato mediamente nell’intero mese di aprile. In città come Genova, Milano o Torino, le massime potrebbero restare sotto i 17-19 gradi”. Attesi in Liguria, la Toscana e il Triveneto fenomeni persistenti e locali nubifragi, con il rischio di accumuli pluviometrici significativi in breve tempo. Le giornate più perturbate al momento saranno martedì 5 e mercoledì 6.

La situazione meteo in Sicilia

Al contrario, in Sicilia, Calabria e Puglia il richiamo dei venti di Scirocco attivati dalla bassa pressione, trasporterà aria calda direttamente dal deserto. Le temperature subiranno un’impennata con valori che potrebbero superare anche i 28-29 gradi nella seconda metà di settimana.