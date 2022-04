Meteo, in Sicilia domenica col ciclone polare: freddo e piogge

Le previsioni per le prossime ore. Ecco quando torna la primavera

Continua il maltempo provocato dal ciclone polare che ha travolto l’Italia nelle ultime ore. Al Sud al primo mattino addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulare, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dal pomeriggio; estese velature sulla Sicilia e cielo poco nuvoloso sul resto del meridione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolositaà compatta anche sulle regioni adriatiche, con deboli rovesci o temporali sparsi, in successiva attenuazione serale; estese e spesse velature sulla Sicilia, con piogge sparse in serata sul settore tirrenico.

Temperature in calo

Temperature minime in calo su Puglia salentina e Sicilia sudorientale, senza variazioni di rilievo nel resto del meridione; massime in aumento su Campania, Salento, Basilicata tirrenica e Sicilia, stazionarie altrove.

Venti da moderati a forti occidentali su Sicilia settentrionale, Cilento e regioni ioniche, in attenuazione tra pomeriggio e serata; deboli variabili altrove. Mari mossi o molto mossi, da molto mosso ad agitato il Tirreno. Domani, lunedì 4 aprile, fenomeni in attenuazione. Da martedì bel tempo e temperature in progressivo rialzo.