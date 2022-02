Meteo, Sicilia: le previsioni del tempo

Temperature minime stazionarie.

PALERMO – Ecco che tempo farà nelle prossime ore. Al Sud e Sicilia ampio e prevalente soleggiamento seguito dal pomeriggio dall’arrivo di estesa nuvolosità alta ma poco consistente; dalla sera ulteriori addensamenti interesseranno il Molise occidentale ed alta Campania.

Le temperature

Temperature minime stazionarie; massime in diminuzione su Puglia Salentina e Calabria Jonica, senza variazioni altrove. Venti ancora forti settentrionali su Puglia centromeridionale, Calabria e Sicilia orientale, ma in attenuazione durante il pomeriggio; occidentali sul resto del Sud. Mari, da molto mosso ad agitato lo Jonio, con ulteriori rinforzi fino a molto agitato sul relativo settore meridionale; molto mosso lo stretto di Sicilia con moto ondoso in riduzione a mosso nel pomeriggio; da molto mosso a mosso il basso Adriatico.