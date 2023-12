Meteo in Sicilia: da sole a pioggia e da caldo a freddo in sole 24 ore

Calo delle temperature in tutta l'Isola

Oggi, 14 dicembre 2023, il meteo in Sicilia presenta un cielo prevalentemente coperto per l’intera giornata, con precipitazioni sparse che si intensificano nell’area tirrenica, dove si riscontrano buone possibilità di temporali. Questa condizione meteorologica porta con sé un generale calo delle temperature in tutta l’isola. I venti, soffiando moderati da nord-ovest, contribuiscono a rendere i mari molto mossi. Si suggerisce cautela per le attività marittime​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

La città di Palermo si caratterizza per una variabilità meteo nei prossimi giorni, alternando periodi nuvolosi e piovosi a giornate più soleggiate e asciutte. Oggi le temperature oscillano tra i 9 e i 19 gradi, con perturbazioni che porteranno pioggia e vento, mantenendo le temperature all’incirca nella media stagionale. Le previsioni indicano giornate nuvolose con rovesci e piovaschi per i prossimi giorni, mentre a inizio della prossima settimana si prevede un miglioramento, con cielo poco nuvoloso e temperature in lieve calo​​.

Temperature nelle altre province

Passando alle altre province, il meteo in Sicilia offre una gamma di temperature che riflette la diversità climatica dell’isola. Ad Agrigento, le temperature variano da una minima di +8.4 gradi a una massima di +17.3 gradi. A Caltanissetta, si registrano valori più bassi, tra i +6.4 gradi e massime di +15.9 gradi. Catania si distingue per avere le temperature più elevate, con minime di +9.8 gradi e massime che raggiungono i +22 gradi. Enna, invece, presenta le temperature più fresche, oscillando tra +4.4 gradi e +13 gradi. Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani mostrano una variazione moderata nelle temperature, con valori che si mantengono all’interno di un intervallo confortevole, contribuendo al quadro generale di un lieve calo delle temperature in tutta la regione​​.



AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU LIVESICILIA: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE