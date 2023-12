Meteo in Sicilia: torna il sole a illuminare gran parte dell’Isola

Tempo prevalentemente soleggiato su gran parte dell'Isola

Oggi, 19 dicembre 2023, il meteo in Sicilia si presenta con un regime anticiclonico che porta con sé tempo prevalentemente bello su gran parte dell’isola. Cielo in generale poco nuvoloso, con una tendenza a maggiore serenità nelle aree centrali e occidentali​​. In particolare, nel Sud della regione si registra una copertura nuvolosa più marcata. Ragusano e Siracusano mostrano addensamenti nuvolosi consistenti. Nel corso del pomeriggio è previsto un leggero aumento della nuvolosità su tutta l’isola, ma le condizioni resteranno stabili e prevalentemente soleggiate​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

Per quanto riguarda Palermo, la giornata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso. Le temperature previste variano dai 12 gradi ai 18 gradi. Le possibilità di precipitazioni sono basse, al 10%. Questo quadro meteorologico si inserisce in un contesto di temperature medie attorno ai 15 gradi, tipiche di questo periodo, ma con alcune anomalie che vedono i valori oscillare tra i 10 gradi e i 19 gradi.

Temperature nelle altre province

Esaminando il meteo nel resto della Sicilia, le temperature minime e massime previste per oggi nelle altre province. Agrigento (6.9 gradi – 15.3 gradi), Caltanissetta (1.9 gradi – 12.4 gradi), Catania (5.7 gradi – 15.3 gradi), Enna (-0.4 gradi – 9.2 gradi), Messina (8 gradi – 14.5 gradi), Ragusa (5.5 gradi – 12.1 gradi), Siracusa (10.7 gradi – 15.4 gradi) e Trapani (9.1 gradi – 16.2 gradi). Queste temperature mostrano una variazione notevole all’interno della regione, riflettendo le diverse condizioni climatiche locali. Per quanto riguarda i mari e i venti, come accennato, si registra un’intensificazione del Grecale, in particolare lungo la costa ionica e il settore orientale del canale di Sicilia.



