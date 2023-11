Che tempo fa in Sicilia, il meteo di oggi

Quale clima aspettarsi oggi sull'Isola e le temperature per ogni provincia

Le previsioni meteo in Sicilia oggi registrano un clima particolarmente stabile, con condizioni meteorologiche che favoriscono cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Una costante per l’intera giornata, sia nelle ore mattutine che pomeridiane, che garantirà una giornata particolarmente piacevole in tutta l’Isola​​​​.

Meteo Sicilia, temperature a Palermo e nelle altre province

Nonostante l’ormai attestato arrivo dell’autunno, il meteo in Sicilia oggi suggerisce temperature stabilmente elevate, superando i 20 gradi Celsius. Questo contribuisce a creare un ambiente mite e gradevole, ideale per attività all’aperto o per godere delle bellezze naturali e culturali dell’isola​​. Ecco alcune temperature rilevate nelle principali città e località:

Agrigento : Min 9.8°C / Max 19.2°C

: Min 9.8°C / Max 19.2°C Caltanissetta : Min 5.1°C / Max 18.8°C

: Min 5.1°C / Max 18.8°C Catania: Min 11.5°C / Max 22.5°C

Enna : Min 7.3°C / Max 16.5°C

: Min 7.3°C / Max 16.5°C Messina : Min 12.7°C / Max 19.8°C

: Min 12.7°C / Max 19.8°C Palermo: Min 12°C / Max 20.3°C