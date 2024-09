Meteo Sicilia: caldo estivo in tutta l’Isola, ma attenzione al weekend

Le previsioni

PALERMO – Oggi, l’intera Isola godrà di una splendida giornata di sole, grazie all’influenza di un campo di alta pressione che garantirà condizioni stabili. Il meteo in Sicilia si presenterà con temperature elevate.

Il meteo in Sicilia: la situazione a Palermo

A Palermo il clima sarà particolarmente piacevole, con una massima che toccherà i 32 gradi e una minima di 24 gradi. Il cielo sarà sereno dall’alba al tramonto, offrendo una cornice perfetta per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. I venti soffieranno debolmente da sud-ovest, con una leggera brezza durante il giorno, ma senza grandi variazioni. Il mare rimarrà poco mosso, ideale per chi vuole concedersi un ultimo tuffo o una passeggiata lungo le spiagge di Mondello o Sferracavallo​.

Temperature nelle altre province

Nelle altre province siciliane, la situazione sarà altrettanto piacevole, con temperature che si manterranno alte in linea con la stagione. Agrigento vedrà massime che raggiungeranno i 27 gradi, mentre Catania registrerà picchi di 32 gradi, simili a quelli di Siracusa, con temperature leggermente più fresche a Enna dove il termometro non supererà i 26 gradi. Anche Trapani e Messina godranno di belle giornate, con massime rispettivamente di 31 gradi e 31 gradi​.

Venti e mari

Per quanto riguarda i venti, saranno deboli in tutta la regione, con una leggera intensificazione lungo le coste. Durante le ore centrali, una piacevole brezza si farà sentire, specialmente lungo il litorale. Il mare sarà generalmente calmo, con solo alcune zone, come lo Stretto di Messina e il Canale di Sicilia, che vedranno condizioni localmente mosse.

Meteo in Sicilia nel weekend

Il bel tempo che caratterizza la giornata di oggi continuerà a dominare anche durante il fine settimana, ma con qualche variazione. Sabato, le temperature cominceranno a scendere lievemente rispetto a venerdì, specialmente nelle zone interne e costiere, mentre domenica si prevede un calo più marcato in tutta l’isola. Il meteo in Sicilia di Sabato, si mostrerà con cielo sereno o poco nuvoloso, ma a partire dal pomeriggio di domenica, sono attesi leggeri annuvolamenti, specialmente sulle aree settentrionali e orientali, senza però rischi di pioggia.

I venti rimarranno deboli per tutto il weekend, con qualche rinforzo da nord-est domenica, portando una sensazione di freschezza​.

