Meteo Sicilia: calano le temperature, ma solo per qualche ora

Le previsioni di oggi nell'Isola

PALERMO – Il meteo di oggi in Sicilia, 5 gennaio 2024, mostra una situazione variabile, iniziando la giornata con cieli parzialmente coperti e temperature fresche intorno ai 14 gradi, che si percepiscono come 13. I venti soffiano dal sud-est a 19 chilometri orari, accompagnati da un’umidità del 76%. Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà mostrando temperature più calde che toccheranno i 21 gradi, sentiti come 22. I venti continueranno dallo stesso quadrante a 19 chilometri orari, ma l’umidità calerà al 41%. Con l’arrivo della sera, le nuvole si faranno più dense, e la temperatura scenderà a 17 gradi, percepiti 18, con venti più forti da sud a 23 chilometri orari, un’umidità del 42%.

Meteo in Sicilia: le temperature nelle province

La giornata è segnata da condizioni generalmente stabili e sotto un campo di alte pressioni, con solo qualche annuvolamento innocuo. Le temperature varieranno notevolmente tra le province: Agrigento oscilla tra 12 e 17 gradi, Caltanissetta tra 7 e 15 gradi, Catania tra 12 e 20 gradi, Enna tra 2 e 12 gradi, Messina tra 13 e 16 gradi, Palermo tra 13 e 21 gradi, Ragusa tra 9 e 15 gradi, Siracusa tra 10 e 19 gradi e Trapani tra 13 e 19 gradi.

Le condizioni meteo specifiche vedono sul litorale tirrenico un’alternanza di nubi sparse e schiarite, mentre il litorale ionico e l’Appennino iniziano con cieli poco o parzialmente nuvolosi, aumentando la nuvolosità nel pomeriggio. Il litorale meridionale godrà di cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno, con qualche addensamento verso sera. Le zone interne presenteranno un tempo più variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. I venti saranno moderati dai quadranti sud-orientali, virando poi verso i sud-occidentali. Il mare si presenterà mosso, sia nel Basso Tirreno che nel Mare di Sicilia, con il Canale oscillante tra mosso e molto mosso.