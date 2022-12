Meteo Sicilia per il Ponte dell’Immacolata: ecco le previsioni

Cielo sereno e clima caldo e soleggiato

1' DI LETTURA

Cielo sereno e clima caldo e soleggiato per il Ponte dell’Immacolata in Sicilia. Il sole splenderà ovunque e la massima, di 20°C, sarà percepita a Catania e Siracusa; la minima, invece, di 3°C, verrà avvertita nell’ennese. In dettaglio, si prevede tempo asciutto, con venti in rinforzo dai quadranti Sud-Sud-Ovest, specialmente in serata, e verso la Sicilia settentrionale: il mare da poco mosso a mosso.

Temperature

Rimangono stabili le temperature sull’isola soprattutto nei valori massimi. Più alti della media stagionale. Massime previste tra i 12 ed i 22 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 22 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 20 a Trapani.

Cambio clima

A partire dalla giornata di venerdì 9 dicembre la situazione meteo subirà un lieve ribaltamento. Su tutta l’Isola torneranno le nuvole: a Trapani e Palermo cielo coperto. La temperatura massima si aggirerà fra i 22°C e i 18°C e la minima, invece, fra gli 8°C e i 6°C.