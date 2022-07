Meteo Sicilia, ancora punte di 40 gradi: 3 città da bollino rosso

Le previsioni per le prossime ore

Tempo in prevalenza soleggiato o al più leggermente velato in Sicilia. Temperature massime stazionarie o in leggero calo. Ancora possibili punte vicine ai 40 gradi nelle zone interne dell’Isola. Venti deboli a carattere di brezza, con temporanei rinforzi da nord. Mari poco mossi o localmente mossi.

L’allerta

Intanto c’è una nuova allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia. Lo ha comunicato la Protezione Civile nell’ultimo bollettino valido fino alla mezzanotte di oggi, domenica 3 luglio.

Attenzione particolarmente alta nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. “Il gran caldo di questi giorni dovrebbe durare almeno fino a martedì prossimo, con temperature fino a 42-43 gradi nelle Isole maggiori: sarà seguito da un ‘meteo-ribaltone’ che porterà temporali pomeridiani e nel fine settimana un abbassamento della colonnina di mercurio. La previsione è di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it”.