Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana dell’1 e 2 febbraio 2025

Nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025, il meteo in Sicilia sarà interessato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sabato, una perturbazione proveniente dal Mediterraneo porterà un aumento della nuvolosità, con possibili piogge sparse su gran parte dell’isola. Domenica, il maltempo si intensificherà, con piogge e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Le aree più colpite saranno quelle settentrionali e orientali, inclusi i settori di Messina, Catania e Siracusa.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature subiranno variazioni nel corso del weekend. Sabato, le massime si aggireranno intorno ai 18 gradi nelle principali città siciliane, come Palermo, Catania e Trapani, mentre le minime oscilleranno tra 11 e 14 gradi. Domenica, si prevede una lieve diminuzione delle temperature, con massime intorno ai 17 gradi e minime che potranno scendere fino a 9 gradi. Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno comunque miti per il periodo invernale.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, sabato i venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, con raffiche che potranno raggiungere i 30 chilometri orari, soprattutto nelle zone costiere occidentali e meridionali. I mari saranno generalmente mossi, con particolare attenzione al Canale di Sicilia e al Mar Tirreno meridionale. Domenica, i venti ruoteranno dai quadranti occidentali, mantenendo intensità moderata, mentre i mari resteranno mossi, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: La giornata a Palermo inizierà con cielo parzialmente nuvoloso, ma nel corso del pomeriggio è previsto un peggioramento con possibili piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra una minima di 11 gradi e una massima di 18 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali, con velocità intorno ai 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 2 metri.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede una giornata con cielo molto nuvoloso e la possibilità di un paio di rovesci. Le temperature varieranno tra una minima di 9 gradi e una massima di 18 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 25 chilometri orari. Il mare rimarrà mosso, con onde attorno ai 2 metri.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: La città di Catania avrà una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere. Le temperature minime saranno di 12 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 17 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità fino a 25 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 2,5 metri.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di uno o due brevi rovesci. Le temperature oscilleranno tra 8 e 18 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 30 chilometri orari. Il mare si manterrà mosso, con onde attorno ai 2,5 metri.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: La giornata ad Agrigento sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere. Le temperature minime saranno di 10 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 16 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità fino a 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 2 metri.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di un paio di rovesci forti. Le temperature oscilleranno tra 9 e 15 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 25 chilometri orari. Il mare si manterrà mosso, con onde attorno ai 2 metri.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: a Caltanissetta la giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e possibili piogge leggere. Le temperature minime saranno di 8 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 14 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità fino a 20 chilometri orari.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di un paio di rovesci. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7 gradi e una massima di 13 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 25 chilometri orari. È stato emesso un allarme arancione per pioggia, in vigore da sabato alle 18:00 fino a domenica alle 23:59. Si raccomanda prudenza negli spostamenti.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: La giornata a Enna sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere. Le temperature minime saranno di 6 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 10 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità fino a 20 chilometri orari.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di un paio di rovesci. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5 gradi e una massima di 10 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 25 chilometri orari. È stato emesso un allarme arancione per pioggia, in vigore da sabato alle 18:00 fino a domenica alle 23:59. Si raccomanda prudenza negli spostamenti.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: Messina avrà una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature minime saranno di 13 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 17 gradi. I venti soffieranno moderati da est, con velocità fino a 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 2 metri.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di un paio di rovesci. Le temperature oscilleranno tra 11 e 18 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 25 chilometri orari. Il mare si manterrà mosso, con onde attorno ai 2 metri.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: La giornata a ragusa sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere. Le temperature minime saranno di 10 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 14 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità fino a 20 chilometri orari.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di rovesci. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8 gradi e una massima di 14 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 25 chilometri orari. È stato emesso un allarme arancione per pioggia, in vigore da sabato alle 18:00 fino a domenica alle 23:59. Si raccomanda prudenza negli spostamenti.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: La giornata a Siracusa sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere. Le temperature minime saranno di 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 17 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità fino a 25 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 2,5 metri.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di un rovescio. Le temperature oscilleranno tra 9 e 18 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 30 chilometri orari. Il mare si manterrà mosso, con onde attorno ai 2,5 metri.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del dell’1 e 2 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025: La giornata a Trapani sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili rovesci. Le temperature minime saranno di 12 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 18 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità fino a 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 2 metri.

Domenica 2 febbraio 2025: Si prevede cielo molto nuvoloso con la possibilità di piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra 12 e 17 gradi. I venti saranno moderati da est, con raffiche fino a 25 chilometri orari. Il mare si manterrà mosso, con onde che potrebbero raggiungere i 2,5 metri, soprattutto nelle ore pomeridiane. La situazione sarà particolarmente instabile lungo le coste esposte ai venti orientali.

