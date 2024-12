Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 7 e 8 dicembre 2024

Condizioni meteorologiche variabili

Il weekend del 7 e 8 dicembre 2024 il meteo in Sicilia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con una prevalenza di nuvolosità e precipitazioni sparse. Sabato 7 dicembre sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che potrebbero intensificarsi in serata, portando a rovesci anche a carattere temporalesco. Domenica 8 dicembre la situazione rimarrà simile, con nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti su gran parte dell’isola.

SCORRI IN BASSO PER IL METEO DELLA TUA CITTÀ⬇

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature durante il fine settimana oscilleranno tra valori miti e freschi. Le massime si attesteranno intorno ai 15-17 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 9-11 gradi. Queste condizioni termiche sono in linea con le medie stagionali per il mese di dicembre in Sicilia.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, si prevedono condizioni di mare mosso o molto mosso lungo le coste siciliane. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali, con intensità variabile tra 15 e 30 nodi (circa 28-56 chilometri orari), con possibili raffiche più intense durante i temporali. In particolare, il Mar Tirreno e il Canale di Sicilia potrebbero registrare onde con altezza significativa, rendendo la navigazione potenzialmente difficoltosa.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Palermo sarà interessata da un paio di rovesci, con temperature massime intorno ai 16 gradi e minime sui 10 gradi. I venti soffieranno da nord-nord-ovest a una velocità di circa 18 chilometri orari, rendendo il mare agitato.

Domenica 8 dicembre, si prevedono condizioni simili, con temperature massime di 13 gradi e minime di 8 gradi. I venti continueranno a soffiare da nord-nord-ovest, mantenendo il mare agitato.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Catania godrà di una giornata da soleggiata a parzialmente nuvolosa, con temperature massime di 19 gradi e minime di 10 gradi. I venti saranno deboli e variabili, e il mare si presenterà poco mosso.

Domenica 8 dicembre, il cielo sarà nuvoloso con qualche squarcio di sole, temperature massime di 18 gradi e minime di 7 gradi. I venti rimarranno deboli, garantendo condizioni marine stabili.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Agrigento vedrà un paio di rovesci, con temperature massime di 19 gradi e minime di 10 gradi. I venti soffieranno da nord-nord-ovest a circa 18 chilometri orari, rendendo il mare agitato.

Domenica 8 dicembre, sono previste piogge occasionali, con temperature massime di 13 gradi e minime di 8 gradi. I venti continueranno da nord-nord-ovest, mantenendo il mare agitato.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Caltanissetta avrà condizioni parzialmente soleggiate, con temperature massime di 13 gradi e minime di 7 gradi. I venti saranno deboli e variabili.

Domenica 8 dicembre, sono previsti un paio di rovesci, con temperature massime di 10 gradi e minime di 4 gradi. I venti soffieranno debolmente.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Enna avrà cieli parzialmente soleggiati, con temperature massime di 13 gradi e minime di 7 gradi. I venti saranno deboli e variabili.

Domenica 8 dicembre, si prevedono un paio di rovesci, soprattutto nelle prime ore, con temperature massime di 10 gradi e minime di 4 gradi. I venti rimarranno deboli.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Messina sarà interessata da un paio di rovesci, con temperature massime di 17 gradi e minime di 13 gradi. I venti soffieranno da nord-nord-ovest a circa 18 chilometri orari, rendendo il mare agitato.

Domenica 8 dicembre, si prevedono brevi rovesci, con temperature massime di 16 gradi e minime di 11 gradi. I venti continueranno da nord-nord-ovest, mantenendo il mare agitato.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Ragusa avrà cieli parzialmente soleggiati, con temperature massime di 16 gradi e minime di 10 gradi. I venti saranno deboli e il mare poco mosso.

Domenica 8 dicembre, sono previste piogge leggere, con temperature massime di 13 gradi e minime di 6 gradi. I venti soffieranno debolmente, mantenendo il mare calmo.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, Siracusa godrà di una giornata parzialmente soleggiata, con temperature massime di 16 gradi e minime di 10 gradi. I venti saranno deboli e il mare poco mosso.

Domenica 8 dicembre, si prevedono piogge leggere, con temperature massime di 13 gradi e minime di 6 gradi. I venti rimarranno deboli, garantendo condizioni marine stabili.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024:

Sabato 7 dicembre, Trapani sarà interessata da un paio di rovesci, con temperature massime di 19 gradi e minime di 13 gradi. I venti soffieranno da nord-nord-ovest a circa 18 chilometri orari, rendendo il mare agitato.

Domenica 8 dicembre, il cielo sarà poco soleggiato con successivo aumento della nuvolosità, temperature massime di 15 gradi e minime di 12 gradi. I venti continueranno da nord-nord-ovest, mantenendo il mare agitato.

LE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA IN SICILIA E IN ITALIA: VISITA LA SEZIONE