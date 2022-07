Meteo Sicilia, caldo e sabbia dal Sahara: “Rischi per la salute”

Oltre 40 gradi in alcune zone dell'Isola

1' DI LETTURA

L’anticiclone africano Caronte resta protagonista in tutta Italia, con temperature definite dagli esperti negli scorsi giorni “roventi”. Tra oggi e domani, all’alto tasso di umidità e al poco vento, si aggiungerà la sabbia proveniente dal Sahara, secondo i meteorologi già in viaggio dalle scorse ore verso la Sicilia. Il risultato sarà una ulteriore afa, da ovest ad est, con punte di oltre 40 gradi sulla Piana di Catania e in provincia di Caltanissetta. Condizioni che provocheranno specie nelle ore serali o un disagio fisico.

Cosa succede con l’esposizione prolungata

“Si tratta del disagio bioclimatico – spiegano gli esperti di meteo.it -. Si verifica quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un serio rischio per la salute. Un’esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, congestione, colpo di calore, disidratazione. Condizioni di caldo estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti”.