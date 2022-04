Meteo, in Sicilia rischio di venti forti e piogge: previsioni

Come andrà nelle prossime ore

Al Sud molto nuvoloso sulla Sicilia con isolati rovesci o temporali dal pomeriggio specie sul settore centro-occidentale; molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari, con sporadiche precipitazioni al mattino su Molise, Puglia, Basilicata e Campania ma in rapido peggioramento dal pomeriggio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie sul basso Tirreno e con fenomeni anche intensi sulla Campania.

Temperature in aumento

Temperature minime in aumento su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; massime in calo su Basilicata, rilievi Calabresi e Siciliani, in aumento su Campania, Coste Adriatiche pugliesi e su quelle Tirreniche calabresi e siciliane. Venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca o localmente burrasca forte su Sicilia e Calabria, in rapida estensione mattutina a Basilicata e Puglia e in attenuazione dalla tarda sera sulla Sicilia; moderati sud-orientali altrove con raffiche sulla Campania. Mari da molto mossi ad agitati, con moto ondoso meno accentuato sul Tirreno.