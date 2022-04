Meteo, in Sicilia arriva lo Scirocco: tutte le previsioni

Come andrà nei prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo per i prossimi giorni, quando una nuova perturbazione toccherà l’Italia, specie al Nord. GIOVEDI 21 APRILE. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto e precipitazioni deboli al mattino, poi via via più consistenti e anche temporalesche nel pomeriggio/sera. Venti Scirocco.

Il fine settimana

VENERDI 22 APRILE: Sud: La giornata trascorrerà dapprima con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, poi, nel pomeriggio le piogge diverranno più consistenti anche sotto forma di temporale. SABATO 23 APRILE: Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno in Sicilia e in Calabria, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.