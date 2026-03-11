Meteo, sull’Italia ancora alternanza di piogge e schiarite

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Prosegue sull’Italia l’alternanza di piogge e schiarite, dovuta principalmente delle correnti atlantiche e a risalite di aria nordafricana. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Nei prossimi giorni non si attendono fasi di maltempo estremo o prolungato, ma solo piovaschi improvvisi, prosegue il meteorologo in una nota. Le temperature si manterranno quasi sempre sopra la media.

Per oggi si prevedono rovesci nelle ore pomeridiane, lungo la dorsale appenninica, in Liguria e Toscana. Per giovedì è atteso un vortice in discesa dal Nord Atlantico, che potrebbe portare un “peggioramento più marcato con fenomeni diffusi”, meno probabili a Nord-Est, sulle isole maggiori e sulla fascia adriatica. Un altro vortice è atteso nel fine settimana.

Nel dettaglio: – Mercoledì 11: al Nord nuvoloso, piovaschi irregolari e locali nebbie; al Centro rovesci pomeridiani sull’Appennino e piogge sparse nell’entroterra toscano; al Sud ampi spazi soleggiati salvo qualche acquazzone. – Giovedì 12: al Nord piogge specialmente su Liguria, bassa Lombardia ed Emilia; al Centro piogge sparse, al Sud nubi sparse e qualche acquazzone. – Venerdì 13: al Nord nuvolosità irregolare, possibili nebbie in pianura; al Centro: temporali e acquazzoni improvvisi nel pomeriggio; al Su :instabilità pomeridiana con scrosci di pioggia.