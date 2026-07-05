Nuovo ribaltone meteo a partire da domenica 5 luglio

Da domenica 5 luglio l’Italia sarà interessata da una nuova e prolungata ondata di caldo, destinata a coinvolgere progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo. Dopo giorni caratterizzati da instabilità e temporali, le condizioni meteorologiche cambieranno per effetto dell’espansione di un vasto anticiclone che favorirà tempo stabile e un sensibile aumento delle temperature.

Secondo le previsioni, i valori termici torneranno a superare le medie stagionali, con punte superiori ai 33 gradi in molte aree del Paese.

Meteo, gli effetti dell’anticiclone sull’Italia

A confermare il cambio di scenario è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che prevede una fase di stabilità destinata a interessare tutta la Penisola.

L’alta pressione inizierà a rafforzarsi già da domenica 5 luglio, garantendo cielo in prevalenza sereno da Nord a Sud e un deciso rialzo delle temperature massime, che nelle principali città del Centro-Nord potranno raggiungere i 33-34 gradi.

Valori leggermente più contenuti sono attesi lungo il versante adriatico, tra Abruzzo, Molise e Puglia, e in alcune aree dello Ionio, dove la ventilazione settentrionale contribuirà a mitigare il caldo.

Da metà settimana arriva l’aria subtropicale

L’ulteriore aumento delle temperature è previsto dalla metà della prossima settimana, quando masse d’aria molto calda di origine subtropicale raggiungeranno l’Italia.

L’afflusso di aria africana porterà un nuovo incremento delle temperature e condizioni di afa diffuse, con valori ben al di sopra della media climatica su gran parte del territorio nazionale.

Le previsioni giorno per giorno

Per domenica 5 luglio il tempo sarà stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia. Al Nord prevarranno sole e caldo in aumento, mentre al Centro il cielo si presenterà sereno. Al Sud sono attese condizioni generalmente soleggiate, accompagnate da venti settentrionali.

Per lunedì 6 luglio il sole continuerà a dominare al Nord. Al Centro potranno svilupparsi alcuni acquazzoni nelle zone interne, mentre al Sud il tempo resterà in prevalenza stabile con possibili temporali localizzati sulla Basilicata.

Per martedì 7 luglio è previsto ancora tempo stabile sulle regioni settentrionali. Al Centro non si escludono brevi rovesci nelle aree interne, mentre al Sud il sole sarà prevalente con possibili temporali sulla Sila.

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