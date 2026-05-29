Meteo, weekend soleggiato e caldo: previsti rovesci per la festa della Repubblica

Oggi dovrebbe terminare, dunque, la fase più instabile e fresca

ROMA – Un fine settimana nel complesso soleggiato e caldo. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Oggi dovrebbe terminare, dunque, la fase più instabile e fresca.

“Nelle prossime ore – afferma – assisteremo allo sviluppo di temporali che interesseranno inizialmente la Pianura Padana soprattutto sull’Emilia e settori di Nord-Ovest, la Liguria e la Toscana. Successivamente, l’instabilità si concentrerà lungo la fascia appenninica per poi scivolare verso le coste tirreniche”.

Sono previsti possibili rovesci, a tratti intensi, su Bassa Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Altrove, nel corso del pomeriggio, il tempo si manterrà più asciutto.

Domenica 31 maggio qualche temporale di calore interesserà le zone a ridosso di Alpi, Prealpi e localmente sull’Appennino. Torna, invece, il caldo afoso in Pianura Padana in particolar modo nel catino padano tra il Mantovano e il Ferrarese. Infine lunedì 1° giugno prevarrà il bel tempo, mentre per la Festa della Repubblica si registrerà un diffuso peggioramento temporalesco su tutto il Nord e in Toscana, soprattutto dal pomeriggio.

Nel dettaglio

Venerdì 29. Al Nord: primissime ore con temporali su Lombardia e Liguria ed Emilia, poi più sole. Al Centro: instabile su Appennino, Toscana e Lazio. Al Sud: rovesci pomeridiani sull’Appennino e sulle Isole Maggiori interne, sole altrove.

Sabato 30. Al Nord: più soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: qualche rovescio sulle Isole Maggiori interne.

Domenica 31. Al Nord: temporali di calore sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: più soleggiato. Al Sud: soleggiato. Tendenza: ponte del 2 giugno con maggiore probabilità di temporali al Centro-Nord soprattutto martedì.

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