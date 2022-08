Meteo,nuova perturbazione: temporali anche a Ferragosto

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

ROMA – Temporali possibili nei prossimi due giorni nelle Alpi orientali, nel nord della Sardegna e sul medio e basso versante tirrenico; una possibile fase instabile a Ferragosto nel Nordovest, nel settore alpino centrale, in Emilia e in Toscana.

Questo, secondo i meteorologi di Meteo Expert, lo scenario meteorologico probabile nei prossimi giorni. Domani, infatti, rilevano, un nuovo vortice in quota associato a un nucleo di aria più fresca (perturbazione numero 2 del mese) si affaccerà al Nordest per poi scivolare sabato lungo la penisola, e in questo suo movimento rinnoverà condizioni di instabilità.

Nella domenica che precede Ferragosto, invece, la pressione sarà in aumento con tempo diffusamente più soleggiato e temperature in aumento al Centronord. Il rialzo termico proseguirà su gran parte del Centrosud anche il lunedì di Ferragosto – affermano i meteorologi di Meteo Expert – con ritorno di un caldo intenso nelle Isole. Il Nordovest, il settore alpino centrale, l’Emilia e la Toscana potrebbero invece essere raggiunte da una perturbazione atlantica con possibile fase instabile e lieve calo nelle massime. L’Italia, precisano i meteorologi di Meteo Expert, continua a essere interessata da una circolazione ciclonica in quota con correnti settentrionali che scorrono ai margini dell’alta pressione posizionata tra l’Europa centrale ed il Mediterraneo occidentale. Con questa configurazione la massa d’aria sul nostro Paese rimane un po’ instabile, con effetti oggi ancora presenti tra il basso Lazio, parte del Sud e le Isole, e le temperature si mantengono su valori estivi ma contenuti con punte per lo più sotto i 32-34 gradi.