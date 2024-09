Metropolitana, via Reclusorio del lume resterà chiusa al traffico

Il cantiere è stato aperto ormai due anni fa

CATANIA – Via Reclusorio del lume resterà ancora chiusa al traffico per lavori, almeno fino al 31 dicembre prossimo. La richiesta è arrivata direttamente dalla Ferrovia Circumetnea, la società che gestisce la metropolitana di Catania.

Si tratta di un cantiere infinito, aperto ormai quasi due anni fa, in pieno centro storico. A poca distanza dalla via Castromarino, dove la notte del 20 gennaio 2020 è crollato un palazzo, mentre la talpa della Cmc di Ravenna scavava il tunnel del collegamento Palestro-Stesicoro.

La macchina è ferma ancora lì. I lavori dovrebbero servire per consolidare il terreno ed evitare nuovr spiacevoli sorprese. “La cittadinanza può stare tranquilla: noi siamo particolarmente attenti alle procedure di sicurezza”, ci diceva il dg di Fce, Salvatore Fiore. Ma in pieno agosto non si sono visti operai a lavoro.