Metsola ricorda Falcone e Borsellino: “In Italia leggi antimafia esempio”

La presidente del Parlamento Ue a Messina

MESSINA – “Sono felice di essere nella bellissima Messina, in una terra la Sicilia che ha perso degli eroi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e molti altri. Le leggi italiane, frutto di che ha dovuto affrontare il vostro Paese, ci hanno insegnato molto. Un esempio per tutta l’Europa”. Così la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola partecipando al convegno ‘Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa” all’università di Messina’.

“In Europa non vogliamo più accettare la criminalità transnazionale e faremo di tutto per combatterla”, ha detto Metsola. E ancora: “Ho sempre sentito una vicinanza con la Sicilia, non conosco la Sicilia per le ombre causate dalla paura ma per la luce del suo valore e l’orgoglio della sua gente e per la straordinaria capacità di rialzarsi, di non cedere al vittimismo e al peso della violenza”.

“La lotta alla criminalità organizzata – ancora Metsola – è per noi una priorità assoluta continueremo a difendere con fermezza la dignità di chi ha sacrificato con la propria vita in nome della giustizia e dello Stato di diritto”.