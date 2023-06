Mezzo pesante rubato in una cava di Belpasso e rinvenuto a Motta

La Polizia provinciale e le Guardie Eps l'hanno rinvenuto tra la fitta vegetazione.

CATANIA – Rubato in piena notte all’interno di una casa di Belpasso e recuperato a Motta Sant’Anastasia. La Polizia provinciale e le Guardie Eps hanno rinvenuto, nascosto tra la vegetazione di un terreno incolto, il mezzo pesante che era stato rubato la notte precedente, come detto, da una cava che lavora materiale in pietra lavica in territorio di Belpasso.

Sono stati allertati i proprietari che avevano già sporto denuncia ai carabinieri. Prassi vuole che, nella stragrande maggioranza dei casi, un mezzo del genere dopo essere stato rubato viene rivenduto poi nel mercato illegale, parecchio fiorente, all’estero: soprattutto del nord Africa.