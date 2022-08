Miccichè a Barbagallo: “È nervoso, ha paura del centrodestra unito”

La reazione del leader azzurro all'intervista rilasciata dal segretario dem a LiveSicilia

PALERMO – “Il nervosismo di Barbagallo tradisce il timore – più che giustificato – che il segretario regionale del Pd nutre nei confronti di un candidato forte come Renato Schifani, che fonda la propria proposta sul progetto vincente del centrodestra intero e unito. Dalle sue parole traspare la delusione per il fatto di trovarsi di fronte proprio Schifani e non altri avversari che magari avrebbe preferito. Barbagallo dovrà farsene una ragione: la coalizione è unita, il Terzo Polo non esiste e non scalfirà i consensi del centrodestra, che alle elezioni in Sicilia uscirà vittorioso sia alle Politiche che alle Regionali”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, replicando all’intervista rilasciata dal segretario dem siciliano alle colonne di Live Sicilia

Miccichè oggi ha riunito il partito, alla presenza del candidato alla Presidenza della Regione siciliana, Renato Schifani, degli assessori regionali e dei coordinatori provinciali.