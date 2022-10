Miccichè: “A Roma manco morto, resto con Schifani fino alla morte”

Il coordinatore di Forza Italia: "Nessuna guerra"

PALERMO – “A Roma non vado manco morto. Resto a Palermo, con Schifani fino alla morte. Non sarà guerra come con Musumeci, siamo dello stesso partito”. Così il leader di Forza Italia in Sicilia e presidente dell’Ars uscente Gianfranco Micciché intervistato da ‘ilSicilia.it’.

“Il verbo della serenità…”

“Ai miei ho pregato di comunicare il verbo della serenità- aggiunge – Avevo fatto lo stesso 5 anni fa quando fu eletto Musumeci perché se votiamo un presidente è giusto portarlo avanti. Con Musumeci però è andata diversamente con lui la guerra è finita solo quando ha deciso di andarsene”.