Miccichè: “Ci incontreremo con gli alleati per una valutazione”

“Gli appelli di Lagalla e Cascio dimostrano grande serietà e amore per Palermo“

“Gli appelli di Roberto Lagalla e di Francesco Cascio, che dimostrano grande serietà e amore per Palermo e li ringrazio entrambi, non possono che interessarci. Ci incontreremo fra poche ore con gli alleati e con Cascio stesso per fare una valutazione nell’interesse dell’unità del centrodestra e di Palermo. Immagino che la nostra valutazione debba evitare di tenere conto di quello che dice Ignazio La Russa perché in ballo ci sono Palermo e i suoi cittadini, lasciamo che i palermitani decidano qual è il meglio per la loro città”. A dichiararlo è Gianfranco Miccichè, leader di Forza Italia in Sicilia, ai microfoni dell’ANSA, che dopo giorni e giorni di discussioni sul possibile unico candidato sindaco a Palermo, potrebbe finalmente vedersi la sintesi tanto attesa dagli alleati.

Il vertice tra gli alleati che sostengono Francesco Cascio si dovrebbe tenere fra qualche ora. Miccichè, al momento, è a Palazzo dei Normanni e sta presiedendo i lavori dell’Assemblea siciliana, impegnata nell’esame del bilancio di previsione che dovrebbe essere approvato entro stasera. Probabile, quindi, che l’incontro si farà proprio a Palazzo tra Fi, Lega-Prima l’Italia, Ncl e gli autonomisti del Mna. A distanza di poco tempo l’uno dall’altro, Cascio e Lagalla stamani hanno lanciato appelli all’unità del centrodestra.