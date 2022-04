Palermo, Cascio a FdI e Udc: “Uniamoci per vincere”

Il forzista tende la mano a Lagalla.

PALERMO – “Essendoci ancora qualche giorno di tempo prima della presentazione delle liste, lancio un appello alle forze che sostengono la candidatura a sindaco dell’amico Roberto Lagalla, soprattutto a FdI e Udc. Confrontiamoci sulla base delle prospettive immediate facendo prevalere, se ci sono i margini, la buona volontà da parte di tutti per potere rappresentare al meglio le esigenze della città”.

Lo dice Francesco Cascio, candidato sindaco a Palermo di Fi-Lega-Ncl-Mna e Coraggio Italia. Secondo un sondaggio del centrodestra, Cascio sarebbe in testa col 30%, seguito da Lagalla al 24% e Franco Miceli al 21%. “Serve una base solida – aggiunge Cascio – con una coalizione robusta non solo per vincere le elezioni ma per governare la città. Da solo vado al ballottaggio, se riusciamo a ricompattare la coalizione possiamo vincere al primo turno”.