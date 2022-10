Miccichè lancia la controffensiva a Fratelli d’Italia

Il coordinatore azzurro convoca il gruppo all'Ars.

PALERMO – Il vento della vendetta soffia su Palazzo D’Orleans. A vestire i panni di Eolo è, neanche a dirlo, Gianfranco Miccichè. Il coordinatore azzurro ha convocato per oggi pomeriggio alle 16:00 la truppa di deputati regionali forzisti eletti all’Ars per fare il punto sulla situazione nazionale e soprattutto sulle contromisure da adottare qui in Sicilia dopo il grande schiaffo ricevuto da Fratelli d’Italia.

Una controffensiva che era già nell’aria ma chi si concretizza in un momento molto delicato, cioè nella giornata dell’incontro bilaterale Meloni-Berlusconi finalizzato ad avviare le operazioni di disgelo dopo i dissapori legati all’elezione dei presidenti delle due Camere. Miccichè è uno degli esponenti dell’ala oltranzista e non ne fa mistero come testimoniano le dichiarazioni rilasciate stamattina su “La Stampa” con tanto di suggerimento al Cav su un appoggio esterno al governo nazionale.

Insomma Miccichè getta benzina sul fuoco e contestualmente sposta lo scontro a Palermo. Lo schema è più o meno quello paventato nei giorni scorsi: chiedere per sé la presidenza dell’Ars usando il precedente nazionale (FdI con premier e presidente del Senato) e almeno 4 assessori (Sanità compresa). Il coordinatore così guasterebbe i giochi ai meloniani. A farne le spese sarebbe Gaetano Galvagno, pupillo di Ignazio La Russa, dato in pole per la presidenza dell’Ars.

Il punto vero sarà capire se da Roma ci sono o meno coperture per un’operazione destinata a destabilizzare la maggioranza di Renato Schifani. Il presidente della Regione difficilmente si farà imbrigliare in un gioco al massacro. Molto dipenderà anche dai nuovi rapporti di forza interni al gruppo che fino alla scorsa legislatura Miccichè controllava come socio di maggioranza. Insomma, la situazione rischia di essere esplosiva. E c’è chi spera che il coordinatore azzurro, ottenga la possibilità di ricoprire un ruolo di prestigio a Roma affinché opti per lo scranno di Palazzo Madama e lasci campo libero in Sicilia. Staremo a vedere.