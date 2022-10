Toto-ministri, i siciliani in corsa a Roma

Le previsioni della vigilia.

ROMA – Nel centrodestra le colombe sono al lavoro per ricucire lo strappo con Forza Italia dopo le tensioni che hanno scandito i primi giorni della nuova legislatura. Gli occhi sono puntati sul braccio di ferro tra FdI e Forza Italia mentre impazza il toto-ministri. Nella futura squadra di governo ci sarà spazio, dicono i bene informati, per un manipolo di siciliani.

Saranno soprattutto i meloniani, che hanno già piazzato il siculo-milanese Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, a portare nell’Olimpo della politica nazionale una nutrita pattuglia di siciliani. Le previsioni della vigilia sembrano al momento confermate dal borsino del toto-ministri. Adolfo Urso dovrebbe quasi certamente occupare la casella della Difesa e l’ex presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, quella del Sud.

I rumors sulla possibilità che l’ex assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, rivesta il ruolo di sottosegretario restano insistenti. Il politico catanese potrebbe ottenere anche di più.

Messina, secondo indiscrezioni riportate sul quotidiano la Sicilia potrebbe ricoprire il ruolo di Ministro dello sport. In casa forzista si fa più stretta la strada he porterebbe Stefania Prestigiacomo e Gabriella Giammanco a diventare sottosegretarie, del resto sono tanti gli esclusi eccellenti di questa tornata elettorale e la coperta in casa azzurra è corta.

Sembrerebbero invece pienamente della partita l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè (che potrebbe in alternativa ottenere la carica di capogruppo al Senato) e Giorgio Mulè (figura che potrebbe tranquillamente, dicono i bene informati, diventare capogruppo alla Camera). Il quadro è chiaramente in continua evoluzione e potrebbe allargarsi includendo almeno altri due siciliani: il segretario della Lega, Nino Minardo, e il centrista Saverio Romano.