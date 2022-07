Miccichè su Salvini e migranti, “Monterosso candidata? Vi dico la mia”

Il presidente dell'Ars rivendica la politica culturale della Fondazione Federico II, poi l'apprezzamento per la direttrice dell'istituzione

PALERMO – Nuova bordata di Gianfranco Miccichè contro qui partiti politici che fanno della lotta all’immigrazione una loro bandiere. “Mentre Salvini e gli altri incentravano la loro politica sulla lotta all’immigrazione, la Fondazione Federico II organizzava una mostra sul dramma dei migranti e sul Mediterraneo”. Lo ha affermato il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché nel suo intervento all’inaugurazione della mostra “Golden Calf” di Ryan Mendoza.

Nel suo intervento il presidente dell’Assemblea regionali siciliana ha espresso un forte apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dal direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso. “È così brava – ha detto – che potrebbe fare il presidente della Regione”. Il nome di Monterosso è emerso a volte nel confronto politico in vista delle prossime regionali in Sicilia.

Ma Micciché ha subito precisato: “La mia considerazione non ha nulla a che fare con la politica. Per essere chiari: Monterosso non è candidata”. Micciché ha poi tracciato, alla scadenza del mandato, un breve bilancio dell’attività della Federico II. “I conti – ha detto – sono tornati in ordine, tutti i dipendenti hanno un contratto a tempo pieno e in questi cinque anni è stata svolta un’attività di alto livello”.