Palermo, Miceli: “Serve giunta di salute pubblica”

Il consigliere del Pd a Lagalla: “Azzera tutto e chiedi a chi ci sta di aiutarti ad andare avanti“

PALERMO – “Palermo in dissesto, tra i rifiuti, in totale abbandono. Lagalla è sindaco da tre mesi ma non si nota alcun cambiamento. La città è ancora in totale emergenza”. Lo ha detto Carmelo Miceli, consigliere comunale e candidato alle prossime Regionali nella lista del Pd nel corso di un evento elettorale a Villa Airoldi a Palermo.

“A Lagalla – ha aggiunto Miceli – dico: cosa attendi ancora? Perché ti stai facendo impantare? Pensa alla pulizia ordinaria, non agli interventi straordinari, pensa al piano di riequilibrio e agli uffici del Comune sguarniti, a un ente che non riesce più a dare servizi adeguati ai cittadini. Azzera tutto, fai una giunta di salute pubblica e chiedi a chi ci sta di aiutarti ad andare avanti. Palermo viene prima dei giochini di potere”.