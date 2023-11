Michele Cimino confermato delegato regionale dell’Unione giuristi cattolici

La conferma è arrivata nel corso del Consiglio centrale dell'Ugci

PALERMO – Michele Cimino, ex assessore regionale al Bilancio ed ex presidente dei Amat, la Partecipata del Comune di Palermo che si occupa del trasporto urbano, è stato confermato delegato regionale della Sicilia per l’Ugci (Unione giuristi cattolici italiani). La conferma è arrivata nel corso del Consiglio centrale dell’Ugci.