Le migliori 10 serie TV di Amazon Prime Video: The Boys

I migliori titoli da non perdere

The Boys è ambientata in un universo dove gli individui superpotenti sono considerati eroi dal pubblico e lavorano per Vought International, una potente corporazione che li commercializza. Tuttavia, molti di questi “supes” sono corrotti e egoisti. La serie si concentra su due gruppi: i Boys, vigilanti determinati a smascherare la corruzione dei supereroi e di Vought, e i Seven, il team di punta di Vought.

I Boys sono guidati da Billy Butcher, che odia tutti i supes, in particolare Homelander, il leader instabile dei Seven. La trama si sviluppa attraverso scontri e rivelazioni scioccanti, esplorando temi di potere, corruzione e identità​​. Con una narrazione che esplora la corruzione e l’egoismo, questa serie inverte il paradigma tradizionale dei supereroi, proponendo una riflessione critica sulla società moderna.



